Jackass-ster “onverwacht overleden” op 54-jarige leeftijd

Beeld uit Jackass, The Movie. Foto: © The Hollywood Archive

Stevie Lee, een 54-jarige worstelaar die bekend werd als Puppet the Psycho Dwarf in het MTV-programma ‘Jackass’, is overleden. Volgens zijn familie is de man “onverwacht overleden.

“Hij was heel geliefd en z’n fans aanbidden hem”, vertelt de familie op een GoFundMe-pagina, die is opgericht om de begrafenis van Lee te betalen. “Puppet heeft iedereen doen glimlachen: hij is een legende in de kunst van het midgetworstelen en heeft onze hulp nu nodig. Doneer wat je kunt en geef Psycho Dwarf de best mogelijke rustplaats.”

De Amerikaanse worstelaar is vooral bekend van zijn optredens in Jackass, de MTV-reeks en -film uit de jaren 2000, waar hij allerlei stunts uithaalde. Verder speelde hij ook mee in American Horror Story en Oz The Great and Powerful.