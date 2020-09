Historisch vredesoverleg taliban en Afghaanse regering is van start gegaan in Qatar

In de Qatarese hoofdstad Doha zijn de islamitische taliban en de Afghaanse regering gestart met de vredesonderhandelingen. Die moeten een eind maken aan bijna twintig jaar strijd.

De Qatarese minister van Buitenlandse Zaken sjeik Mohammed ben Abderrahmane al-Thani leidde de opening van de onderhandelingen. Die worden georganiseerd in een hotel in Doha in aanwezigheid van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de Amerikaanse gezant in Afghanistan, Zalmay Khalilzad.

“Ik kan u vandaag met vertrouwen zeggen dat ons land zich deze dag zal herinneren als de dag van het einde van de oorlog en het lijden van ons volk”, verklaarde de Afghaanse onderhandelaar, de voormalige minister Abdullah Abdullah.

Het is de eerste keer in bijna twintig jaar dat leden van de taliban en de Afghaanse regering elkaar ontmoeten. De taliban noemden de regering altijd een marionet van het Westen en weigerden te praten.