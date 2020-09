Cercle Brugge heet vanaf de thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League van maandag 21 september tegen STVV al haar abonnees opnieuw welkom. Dat maakte de Vereniging vrijdagavond bekend op haar website. Het kreeg groen licht van de federale en lokale overheidsdiensten. Alle abonnees die de thuiswedstrijden willen bijwonen, moeten vooraf online registreren in bubbels van 1, 2, 3, 4 of 5 abonnees.