Ranst - Op de E313 in Ranst is een bestelwagen vrijdagavond rond 23 uur om een onbekende reden van de baan gegaan. Het voertuigen belandde gekanteld naast de snelweg richting Hasselt.

De chauffeur zat gekneld in het voertuig en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig zat vol reistassen en ander materiaal van toeristen. De brandweer was lange tijd in de weer met overladen van de spullen in een container.

Daardoor moest het verkeer een tijdlang over één rijstrook.

