31 gewonden na zwaar ongeval met Flixbus: viel bestuurder in slaap achter stuur?

In Noord-Duitsland is zaterdagochtend een ongeval gebeurd met een Flixbus. Dat meldt de Duitse krant Bild. Er is sprake van 31 gewonden, onder wie 3 zwaargewonden.

Het ongeval gebeurde op de A24-snelweg nabij Wöbbelin in Mecklenburg-Voor-Pommeren. De bus raakte van de weg en belandde in de gracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht, maar volgens een politiebron van de Hamburger Morgenpost zou de bestuurder mogelijk in slaap gevallen zijn.

De bus kwam uit Berlijn en had al bestemming Hamburg. Aan boord zijn verscheidene nationaliteiten. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt.