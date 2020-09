Liesbet Stevens: “Eens een naaktfoto online verspreid wordt, heb je nog zes uur. Daarna krijg je hem nooit meer weg”

In De Ochtend op Radio 1 is Liesbeth Stevens, professor Seksueel Strafrecht en directrice van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, nog eens teruggekomen op de verspreiding van naaktfoto’s van 3 BV’s. “Uit onderzoek blijkt dat je na de verspreiding nog 6 uur de tijd hebt om het tegen te gaan. Nadien krijg je ze moeilijk nog weg.”

Professor Liesbet Stevens. Foto: Jimmy Kets

“We hebben recent onderzoek gedaan naar wraakporno en het komt toch vaker voor dan mensen denken”, zegt Stevens. “1 op de 7 vrouwen en 3 procent van de mannen is ooit al onder druk gezet om een naaktfoto te nemen en te versturen. 15% van de vrouwen en 7% van de mannen heeft ooit al meegemaakt dat een naaktfoto zonder toestemming verspreid wordt. En 1% van de mannen en de vrouwen heeft het al meegemaakt dat zo’n naaktfoto online verspreid wordt, wat natuurlijk ervoor zorgt dat nog meer mensen die beelden te zien krijgen.”

Daarnaast blijkt ook dat het online razendsnel gaat: “Onderzoek toont dat je maar een paar uur de tijd hebt om ervoor te zorgen dat die beelden nog definitief verwijderd kunnen worden. Vaak spreekt men over zes uur na de verspreiding: dan blijven ze altijd wel ergens in de krochten van het internet staan. Dat is een moeilijke boodschap die we slachtoffers vaak moeten geven.”

“Het instituut heeft een handleiding gemaakt, waarin alle manieren staan waarop je websites kunt verwittigen dat er beelden van je verspreid werden”, zegt Stevens nog. “Elk platform heeft procedures, maar slachtoffers weten dat vaak niet. We raden ook aan om contact op te nemen met ons om te bekijken wat er mogelijk is.”

Enkele tips van het instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Uit de handleiding van het IGVM komen enkele goede tips naar voren als je geconfronteerd wordt met wraakporno. Een overzicht. De volledige handleiding vind je hier.

- Heel wat socialemediaplatformen hebben diensten die je helpen bij het verwijderen van foto’s. Dat is voor elk platform een beetje anders, maar je kan het dus wel aangeven.

- Handel zo snel mogelijk: hoe sneller je contact opneemt, hoe meer kans je maakt om de verspreiding nog tegen te gaan.

- Neem screenshots van het beeld waarop duidelijk te zien is op welk platform het geplaatst is. Dit kan helpen in een latere rechtszaak.

- Als je dat wil, kan je een klacht indienen. Verzamel daarvoor zo veel mogelijk bewijsmateriaal.