Brasschaat krijgt villa in Hollywoodstijl, met prijskaartje van 10 à 12 miljoen euro

Brasschaat -

In Brasschaat zijn alle plannen klaar om een moderne villa op te trekken die niet moet onderdoen voor een optrekje in Hollywood. Het binnenzwembad (met een cabriodak erboven) verschijnt als je een stuk van de vloer onder water laat zakken, er is een fitnessruimte, jacuzzi, sauna, een garage voor zeven auto’s en ramen die volledig in de grond kunnen verdwijnen. Prijskaartje: 10 à 12 miljoen euro, exclusief btw.