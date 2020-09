Verdedigende middenvelder Edo Kayembe (22) van Anderlecht is op weg naar Eupen. Het is nog niet duidelijk of het om een definitieve transfer dan wel een huurovereenkomst gaat. De Panda’s hebben met Knowledge Musona op dit moment al één speler van paars-wit in hun rangen, en haalden de voorbije weken al stevig uit op de transfermarkt.