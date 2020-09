Vader gooit zoontje (6) uit raam van vijfde verdieping na ruzie met zijn (kersverse) vrouw

Een 37-jarige man is in het Franse Choisy-le-Roi (departement Val-de-Marne) opgepakt voor het toetakelen van zijn zoontje. De man had, na een ruzie met zijn vrouw, het zesjarig jongetje uit het raam van hun appartement op de vijfde verdieping gegooid. Het slachtoffer overleefde de val, maar raakte zwaargewond aan het hoofd.

De feiten speelden zich af in de nacht van vrijdag op zaterdag, rond half drie. Amper een paar uur nadat ze hun huwelijksbeloften hadden afgelegd, brak er een hevige ruzie uit tussen het koppel. De vrouw kreeg eerst enkele rake klappen, maar wist uiteindelijk te ontsnappen. Op dat moment richtte de 37-jarige man zijn agressie op zijn zesjarig zoontje. Hij gooide het jongetje eerst uit het raam van hun appartement, maar ook dan was zijn woede nog niet bekoeld. Hij ging naar beneden en wilde het jongetje, dat de val had overleefd maar zwaargewond was geraakt aan het hoofd, nog verder toetakelen. Omstanders wisten de man echter te overmeesteren tot de politie arriveerde.

De man werd meteen in de boeien geslagen, het jongetje werd naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.