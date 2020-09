Beiroet weigert landing Turks vliegtuig omdat het door Israëlisch luchtruim vloog

De Libanese autoriteiten hebben een Turks vrachtvliegtuig niet laten landen op de internationale luchthaven Rafik Hariri in Beiroet omdat het vliegtuig door het Israëlische luchtruim was gevlogen. Dit heeft een directeur van de luchthaven zaterdag gemeld.

“Het luchthavenbestuur verhinderde een Turks vrachtvliegtuig te landen op de luchthaven van Beiroet omdat het door het Israëlische luchtruim vloog”, aldus directeur Fadi Al-Hassan. Hij verwees naar Libanese wetgeving.

“De Turkse zijde beging de vergissing over de bezette gebieden te vliegen”, zei Al-Hassan over het incident, dat zich vrijdag voordeed. Hij voegde eraan toe dat er verder geen problemen waren en dat Beiroet begrepen had dat het om een vergissing ging.

Het vliegtuig van Turkish Airlines was in de Jordaanse hoofdstad Amman opgestegen met de Libanese hoofdstad als bestemming. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij was niet meteen duidelijk waarom de piloot de Israëlische route volgde. Het toestel vloog door naar Antalya, in het zuiden van Turkije.

“Het vliegtuig kon later op de dag in Beiroet landen, zonder door het Israëlische luchtruim te vliegen”, voegde de woordvoerder eraan toe. Het vliegtuig staat nog in Beiroet en vliegt later naar Istanboel.

Libanon en Israël zijn officieel in staat van oorlog en aan de grens lopen de spanningen op tussen de Libanese sjiitische organisatie Hezbollah en het Israëlische leger. Hezbollah is een nauwe bondgenoot van Iran, de aartsvijand van Israël.