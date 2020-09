Kevin De Bruyne blikt vooruit op nieuw seizoen: “Messi? Hij had ons kunnen helpen, want ik vind hem de beste ooit”

Kevin De Bruyne is the talk of town in Engeland nu hij afgelopen week met de PFA’s Player of the Year Award, de belangrijkste individuele onderscheiding is gaan lopen. De BBC, de kranten, allemaal willen ze de Rode Duivel aan het woord laten nadat die als eerste Manchester City-speler ooit de trofee won. Een goedgemutste De Bruyne pareerde de vragen met kwinkslag op kwinkslag. “Ik denk dat Thierry Henry naar de bond gebeld heeft om mij een paar assists af te pakken”, zei hij over het illustere record dat hij net niet kon breken. En: “Messi? Hij had ons kunnen helpen, want ik vind hem de beste ooit.”

LEES OOK. De Premier League begint weer: Waarom we uitkijken naar Chelsea, vrezen voor Liverpool en er ook een ‘verborgen Belg’ meedoet

Zaterdagmiddag verscheen onze landgenoot in Football Focus. Aangekondigd door Plastic Bertrands “Ça plane pour moi” - ze kennen hun klassiekers daar - mocht ex-Manchester City-speler Micah Richards ‘KDB’ enkele vraagjes stellen. Zo verraste De Bruyne met zijn eigen keuze voor PFA Player of The Year. Hij had niet op een speler van kampioen Liverpool gestemd, zo bleek, wel op Danny Ings. Die scoorde vorig seizoen 22 keer voor het bescheiden Southampton. “Mijn favoriete moment van het voorbije seizoen was onze thuismatch tegen Watford. Het werd 8-0, maar op basis van de kansen had het zelfs 15-0 kunnen zijn. Als team waren we daar ongelofelijk.”

Foto: REUTERS

De Bruyne ging ook dieper in op de twintig assists die hij uitdeelde, een evenaring van het record aller tijden in de Premier League dat sinds 2003 aan Thierry Henry toebehoorde. ‘KDB’ claimde al tijdens het seizoen dat hij eigenlijk meer assists had moeten hebben, maar enkele van zijn beslissende passes werden hem niet toegekend doordat een verdediger de bal onderweg nog even gedevieerd had. “Ik denk dat hij (Henry, nvdr) de bond gebeld heeft en hen gezegd heeft: trek die er maar af”, lachte De Bruyne. “Hij is een te grote naam om zo’n record kwijt te spelen. Ik zag vorig jaar op de galamatch voor Vinny (Kompany, nvdr). Toen zei ik hem al: pas maar op, dit jaar heb ik je. Hij is een voetballegende, een legende in Engeland. Ik vind het een hele eer om dat record nu met hem te delen.”

De beste speler waar hij al mee gespeeld heeft? Géén Rode Duivel

De Bruyne werd ook gevraagd wie de beste speler is waarmee hij al op een voetbalveld gestaan heeft. Geen Rode Duivel, zo blijkt. “Dat is een moeilijke vraag, maar zoals ik naar voetbal kijk en zoals ik voetbal zie moet dat David (Silva, nvdr) zijn. Zelfs mensen die zeggen dat ze weten hoe goed hij is, weten het niet écht. Want ze hebben niet met hem gespeeld. Hij begrijpt zo goed waar de ruimtes liggen, hoe voetbal gespeeld wordt, hij kan soms ook een beetje vuil zijn. (lacht)”

De Bruyne en David Silva. Foto: AFP

De kans is bovendien reëel dat de Drongenaar de opvolger van Silva wordt als kapitein van City. Sinds de Spanjaard afgelopen zomer transfervrij terug naar zijn geboorteland trok, is de aanvoerdersband nog niet toegewezen. Richards probeerde De Bruyne die richting in te sturen, maar de Rode Duivel hield de boot vakkundig af. “Of ik meer verantwoordelijkheid neem nu? Ik voel dat ik ouder word, dat vind ik niet leuk (grijnst). Volgend jaar word ik al dertig, dan ben ik de jongste niet meer. Bijna alle jonge gasten die met ons trainen zijn geboren in 2002! Mijn ambities? Alles winnen. Dat zijn mijn doelen. Ik wil niet kiezen tussen competities, al zouden we dat misschien beter wel doen omdat er zoveel matchen zijn. Maar telkens ik speel, wil ik gewoon winnen.”

Over Messi: “Zijn komst zou ons geholpen hebben”

De openbare omroep BBC was overigens niet de enige die Kevin De Bruyne groot opvoerde in het weekend. The Daily Mail publiceerde een exclusief interview met hem, waarin hij iedere City-fan geruststelde over zijn toekomstplannen. “Mijn dochtertje (Suri, nvdr) is vorige week net zoals mijn twee zonen in Manchester geboren. Wij zijn gelukkig hier”, klonk het. “We wonen ook nog steeds in hetzelfde huis als dat wat we gekocht hadden toen we naar hier trokken. Mijn zoon gaat hier al voor het derde jaar naar school. Mijn familie voelt zich goed in Manchester.”

Foto: AFP

Dat zijn club de voorbije maand onderzocht of Lionel Messi haalbaar was, liet Kevin De Bruyne naar eigen zeggen redelijk koud. “Ik heb er om eerlijk te zijn niet echt over nagedacht. Als je Messi kan halen, doe je dat altijd. Sportief zou ik het begrijpen, maar ook vanuit zakelijk standpunt. De sponsors en het geld die zijn komst zouden aangetrokken hebben, zouden enorm geweest zijn. Zelfs als je hem heel veel zou betalen, zou je dat op een bepaalde manier allemaal terugkrijgen. Dus ik begrijp wel dat ze geprobeerd hebben.”

“Maar mij maakt het om eerlijk te zijn niets uit. Als hij gekomen zou zijn zou hij ons geholpen hebben, want voor mij is hij de beste aller tijden. Maar ik kijk nooit naar spelers die zouden kunnen komen. Je speelt enkel met de spelers die je hebt en we hebben al best een sterk elftal. Het zou maar dom van me zijn om elke keer te gaan nadenken wat er zou gebeuren moest deze of gene speler komen. Zo gaat het voortdurend in voetbal: iedereen ziet een speler al bij een bepaalde club en uiteindelijk gaat de deal niet door.”

LEES OOK. Geert De Vlieger en Jan Boskamp blikken vooruit op Premier League en La Liga: “Messi zou heel graag eens met De Bruyne spelen”