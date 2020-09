Makro-vestigingen van Machelen en Deurne gesloten door staking

Machelen / Diegem / Deurne - Bij winkelketen Makro zijn zaterdag vier van de zes Belgische vestigingen geopend. In Machelen en Deurne is er een personeelsactie en blijven de deuren gesloten, aldus de directie. Bij Makro is al een tijdje een sociaal conflict aan de gang rond een nieuw besparingsplan.

Vrijdag klonk het nog bij de liberale vakbond, die een ultimatum gesteld had aan de directie, dat alle winkels dit weekend waarschijnlijk open zullen zijn. De vakbonden riepen immers niet meer op tot staken, omdat ze besloten hebben om donderdag aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Maar de vakbonden sloten lokale acties niet uit, en dat blijkt nu ook het geval te zijn.

De winkels van Deurne en Machelen zijn zaterdag “tot onze verbazing” gesloten, zegt CEO Vincent Nolf, want de drie vakbondsfracties zijn op de uitnodiging om te onderhandelen ingegaan. “Er is dialoog. We zijn verbaasd dat er twee vestigingen gesloten zijn.” Volgens de CEO zou het om acties “op individueel initiatief” gaan. De directie ziet het meer als een lokaal probleem, dan als een reactie op de besparingsplannen. Daarbij wijst de CEO bijvoorbeeld op het sociaal conflict dat al langer lopende is in Machelen.

De directie van Makro kondigde een week geleden aan dat ze het komende jaar 100 tot 200 tijdelijke contracten niet zal verlengen en een resem wijzigingen doorvoert in de zes winkels (Deurne, Eke, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart). Zo is er onder meer sprake van de invoering van zelfscankassa’s en een vereenvoudiging van de interne organisatiestructuur. De vakbonden zeiden niet per se tegen het plan te zijn, maar ze wilden erover kunnen onderhandelen.

Sinds de aankondiging waren er al stakingen in verschillende winkels. Woensdag nog was de vestiging in Sint-Pieters-Leeuw dicht.