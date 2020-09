Emotionele gouverneur over bosbranden en klimaatverandering: “Dit is verdomme een noodtoestand”

De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië Gavin Newsom trekt aan de alarmbel met een emotionele boodschap. Hij waarschuwt voor de gevaarlijke situatie waar de Verenigde Staten zich in bevindt door de klimaatverandering. “Ik ben het doodmoe dat we dit debat nog steeds moeten voeren”, aldus Newsom die oproept om alle “ideologische onzin” achterwege te laten. “Dit is verdomme een noodtoestand.”