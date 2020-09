Vrouw mishandelt hondje omdat het dier zijn behoefte in huis doet: politie opent onderzoek

Een Spaanse vrouw filmde onlangs hoe een buurvrouw haar hond mishandelde. Volgens de lokale media had het dier zijn behoefte in huis gedaan, en werd het daarom hard tegen de grond gegooid als straf. Toen de dame achter de camera haar buurvrouw confronteerde, reageerde ze furieus. De schokkende beelden gingen snel rond op sociale media. Met succes: de politie van Sevilla opende een onderzoek en de hond werd in een asiel geplaatst.