Chauffeur rijdt met brandende Range Rover tot in tuin

Deinze - Bij de brandweerpost van Deinze zone Centrum liepen zaterdagmiddag bijna vier oproepen tegelijk binnen. De zwaarste tussenkomst gebeurde ter hoogte van de burgemeester Van Crombrugghebrug in de gelijknamige laan in Sint-Martens-Leerne. Daar brandde een Ranger Rover volledig uit. De chauffeur kon nipt ontsnappen uit het brandend voertuig.

Voor Hans Vervloet, de eigenaar van de wagen, was het even schrikken en bekomen van de shock in zijn tuin naast de oude Leie en het plezierhaventje op de grens van Sint-Martens-Leerne en Deurle. “Ik was even voor de middag met mijn wagen vertrokken. In reed richting Deurle. Ter hoogte van restaurant Auberge du Pêcheur rook in een brandgeur en zag ik ook rook van onder de wagen komen. Omdat ik daar in een zeer smal weggedeelte zat, heb ik meteen rechtsomkeert gemaakt en ben ik weer huiswaarts gereden. In mijn garage hangt een zware brandblusser en daarmee wilde ik het vuur te lijf gaan. Toen ik bij mijn poort langs het water kwam, zag ik al vlammen opkomen. Ik ben tot in mijn tuin tot aan een boom gereden en vooraleer ik mijn brandblusser kon gebruiken, was het vuur al te hevig. Ik ben wel gelukkig dat ik de auto niet liet uitbranden onder de brug of op de rijweg. Dat kon erger geweest zijn. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat alles verloren hing. Gelukkig ben ik er met de schrik van af gekomen. Het was tijd dat ik uit het voertuig was”, zegt de chauffeur die door de brandweer om zijn koelbloedigheid werd geprezen.

Net voor de interventie in Leerne liepen er bij de brandweer nog twee oproepen binnen uit Astene. Een eerste keer in de Krommestraat waar een tuinaannemer een gaskraan had geraakt bij verbouwingswerken. Gelukkig betrof het een leiding onder lage druk zodat het gevaar beperkt bleef. Een technisch team van Fluvius dichtte het lek.

Kort na de middag dienden de brandweerlieden ook hulp te verlenen in de Vrouwestraat in Astene bij een evacuatie van een persoon. Die patiënt werd met de ziekenwagen naar het UZ Gent gebracht.

Tot slot werd de brandweer nog opgeroepen voor het openen van een deur in de Hallepoort op de Markt in Deinze om een bewoner vrij te krijgen.