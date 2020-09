PSG kan weer rekenen op Neymar en co voor de match tegen Marseille

Thomas Tuchel, de trainer van PSG, heeft zaterdag bekendgemaakt dat sterspeler Neymar terug in de selectie zit voor de Ligue 1-wedstrijd tegen Marseille op zondag.

De Braziliaan was op 2 september positief getest voor het coronavirus, maar sloot vrijdag al terug aan bij de groepstraining. Ook Keylor Navas, Angel Di Maria en Leandro Paredes, die eveneens het virus opliepen, zitten terug in de kern van de Franse landskampioen. Kylian Mbappé, die ook besmet was, blijft nog afwezig.

Zonder al deze vedetten verloor kampioen PSG donderdag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Ligue 1 met 1-0 van promovendus Lens.