Wit-Russische vrouwen hardhandig gearresteerd tijdens vreedzame mars in Minsk

Duizenden mensen kwamen zaterdag opnieuw op straat om te betogen tegen de Wit-Russische president Loekasjenko en om de vrijlating van de oppositieleidster Maria Kolesnikova te eisen. Kort nadat de betoging begonnen was, werden tientallen vrouwen hardhandig opgepakt door de politie. Minstens veertig personen werden gearresteerd tijdens het eerste uur van het protest, aldus getuigen.

In Wit-Rusland komen mensen op straat sinds de huidige president de verkiezingen op 9 augustus won. Loekasjenko kwam toen als grote winnaar uit de bus, maar heel wat Wit-Russen vermoeden dat hij verkiezingsfraude pleegde. Svetlana Tichanovskaja, zijn grootste tegenstander en volgens haar aanhangers de winnares van de verkiezingen, vluchtte kort na haar nederlaag naar Litouwen.

Intussen koos de oppositie een nieuwe leidster: de 38-jarige Maria Kolesnikova. Even leek het alsof Kolesnikova het land ook was ontvlucht, maar volgens haar medestanders werd ze daartoe gedwongen of is ze in de gevangenis beland. Heel wat Wit-Russische vrouwen scandeerden zaterdag haar naam en riepen dat Loekasjenko moet ophoepelen.

Net zoals de voorbije weken, werd de betoging van zaterdag hardhandig neergeslagen door de politie. Svetlana Tichanovskaja roept de ordediensten op om te stoppen met geweld te gebruiken tegen dissidente stemmen. “Het geweld dat jullie gebruiken tegen vrouwen is schandelijk”, klinkt het vanuit Litouwen. “Iedereen die misdaden begaat tegen vreedzame betogers, zal zich er uiteindelijk moeten voor verantwoorden.”

