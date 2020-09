Britse designer Terence Conran, oprichter van Habitat, overleden

De Britse designer Terence Conran is op de leeftijd van 88 jaar gestorven. Hij stierf zaterdag vredig bij hem thuis, deelde zijn familie mee.

Conran, die in de omgeving van Londen geboren werd, gold als een visionair die met zijn design-ideeën voor een revolutie zorgde in de wereld. Hij gaf talrijke restaurants en cafés vorm, maar ontwierp ook meubels en andere dingen voor binnenhuisinrichting. Hij zei altijd dat zijn werk niet als werk aanvoelde en hij alles ook voor het plezier had gedaan, zo klonk het in een mededeling van zijn familie.

Conran was de oprichter van de meubelketen Habitat en was ook bij het ontstaan van het Design Museum in de Britse hoofdstad betrokken. De huidige hoofdcurator, Peter Mandelson, eerde hem voor zijn diensten aan het museum en zei dat Conran een “schat aan huishoudelijk en industrieel design” nalaat dat altijd zal blijven bestaan.