Cercle Brugge laat kapitein Jérémy Taravel uit de selectie voor match tegen Anderlecht

Cercle Brugge trok vanmiddag zonder kapitein Jérémy Taravel op afzondering voor de match tegen Anderlecht. De Franse verdediger is niet gekwetst maar werd niet geselecteerd. Het ziet er naar uit dat hij geen toekomst meer heeft bij de vereniging.

Vorig seizoen zette Bernd Storck Taravel terug naar de B-kern en nadien werd hem kwalijk genomen dat hij zich kritisch had uitgelaten. Cercle haalde gisteren de jonge Franse verdediger Marcelin al een vervanger voor Taravel. Marcelin komt op uitleenbasis van AS Monaco dat in januari 10 miljoen euro aan Auxerre betaalde voor Marcelin. Met steun van eigenaar AS Monaco haalde Cercle de afgelopen weken 5 spelers (Ugbo, Musaba, Kanouté, Da Silva en Marcelin ) die een gezamenlijke transferwaarde van ruim 20 miljoen vertegenwoordigen.