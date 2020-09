Trabzonspor overweegt disciplinaire sancties voor te laat teruggekeerde Sorloth (ex-Gent)

De Turkse club Trabzonspor heeft zaterdag laten weten dat haar Noorse aanvaller Alexander Sorloth een disciplinaire maatregel mag verwachten. De ex-speler van AA Gent zit met zijn hoofd bij een transfer naar RB Leipzig en keerde niet op tijd terug naar Turkije

Sorloth moest normaal gezien op 8 september terug in Trabzon zijn na zijn interlandbreak met Noorwegen. De 24-jarige aanvaller, die nog steeds niet ter plaatse is in Trabzon, had extra tijd gevraagd om nog een coronatest te ondergaan. Hij zou vrijdag terugvliegen naar Turkije, maar dat gebeurde niet.

Alexander Sorloth was tussen januari en juni 2019 actief bij AA Gent en scoorde er vijf maal in 22 duels. Bij Trabzonspor maakte hij vorig seizoen liefst 33 goals in 49 duels. Hij werd daarmee topschutter van de Turkse Süper Lig.