KV Mechelen in extra tijd pijnlijk onderuit tegen KV Oostende, verschrikkelijke misser van Aster Vranckx

5.000 uitgelaten fans in het AFAS Stadion zagen na een half zonder voetbal hun KV Mechelen verliezen in de slotseconde. Malinwa en KVO hadden tijdens een matige pot elk hun momenten, maar debutant Hendry kopte in de slotseconde nog de eerste zege voor KVO binnen: 0-1. KV Mechelen blijft achter met 4 op 15, Oostende klimt in het klassement.

Een match mét supporters, ’t is toch een wereld van verschil. Meer dan een uur voor de aftrap zat - letterlijk, want niemand mocht rechtstaan - de spionkop van KV Mechelen al vol. Elke bubbel op veilige afstand, alles conform de coronamaatregelen. Niemand maalde erom: de 5.000 fans in het AFAS Stadion trakteerden de spelers op een stormachtige applaus toen ze kwamen opwarmen. Het handgeklap was trouwens wederzijds, want de aanwezige supporters kregen tijdens de rust complimenten van de veiligheidsdienst voor hun onberispelijk gedrag tijdens de eerste helft. Er was zelfs een fanfare aanwezig. Voetbal in tijden van corona: we gaan er nog geraken.

En de wedstrijd zelf, vraagt u? Jammer genoeg verdiende die een pak minder applaus. Mechelen moest na 4 op 12 vol aan de bak om de trein niet te missen en nam meteen het meeste initiatief, maar concrete kansen leverde dat jammer genoeg niet op. Het vuur bij Malinwa verdween even snel als het gekomen was en KVO nam over. Maar ook aan de overkant lukte het niet om een deftige kans in elkaar te boksen. Op enkele afzwaaiers van Hjulsager en Gueye na was het niet gevaarlijk rond de zestien. Eén keertje moest Coucke tussenkomen op de rand van de zestien, verder bleef de doelman zo goed als werkloos. Slordig, weinig opwinding en geen doelpunten: de eerste helft was er eentje om snel te vergeten. De meeste schwung kwam zowaar uit de tribunes. Tijdens het openingskwartier van de tweede helft kwam er opnieuw wat meer initiatief langs beide kanten maar op concreet doelgevaar werd het wachten op de 60ste minuut. Coucke en Kabore behoedden Mechelen van een achterstand: eerst op een kopbal van Sakala, daarna op de rebound van McGeehan.

En toen kwam dé misser van het jaar. Nadat Hubert naast de bal grabbelde, spatte de lob van Hairemans op de lat. Golden Boy Vranckx, die helemaal alleen met de bal op een meter voor een lege goal stond, slaagde er zowaar nog in om over de bal te trappen.

? | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! ??#KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

Comedy capers, maar wel een enorm dure grap voor KV Mechelen. Want na een intense slotfase kon KVO zowaar nog de eerste zege van het seizoen binnenhalen. Uitgerekend debutant Hendry, ex-Celtic, kopte de 0-1 tegen de touwen op voorzet van Hjulsager in de absolute slotseconde. Heel Oostende beleefde een delirium, bij KV Mechelen heerste vooral ongeloof. Het blijft achter met 4 op 15 en moet de Kustboys nu laten voorgaan in het klassement.

KV Mechelen: Coucke, Kabore, Peyre, Vanlerberghe, Bijker, Vranckx, Van Damme, Schoofs (73’ Storm) , Hairemans (83’ Kaya), De Camargo, Togui (60’ Engvall)

KV Oostende: Hubert, Tanghe, Hendry, Theate, Bataille, McGeehan (87’ Vandendriessche), D’Arpino, Hjulsager, D’Haese, Sakala, Gueye (69’ Kvasina)

Doelpunten: 90’ Hendry (Hjulsager) 0-1

Gele kaarten: 52’ Van Damme, 61’ Kabore, 76’ Bijker, 82’ D’Arpino, 83’ D’Arpino, 89’ Vanlerberghe, 90’ Vandendriessche