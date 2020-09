Vandalen houden “rodeo” op voetbalterrein in Deftinge: “Aan de penaltystip vonden ze het blijkbaar nodig om hun handrem even op te trekken”

Lierde / Deftinge - Vandalen hebben vrijdagnacht met een auto rondgereden op een voetbalterrein van VCE Deftinge, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lierde.

“Voor de zoveelste keer vandalisme vastgesteld op onze terreinen”, staat te lezen op de Facebookpagina van VCE Deftinge. “We willen er nogmaals duidelijk op wijzen dat dit privéterrein betreft. Betreden is strafbaar, laat staan vandalisme. Vanaf nu zal het betreden van de terreinen onmiddellijk beboet worden met een GAS-boete. Wie buiten officiële trainingen of wedstrijden gebruik wil maken van onze terreinen kan dit aanvragen bij het bestuur van VCE Deftinge. Zonder toelating zal de politie een GAS-boete uitschrijven. Men weze gewaarschuwd...”

Foto: edp

“Zaterdagochtend stelden we de schade vast”, vertelt secretaris Bart Eeman. “Blijkbaar hielden vandalen hier een rodeo. Met hun wagen reden enkele jongeren hier een rondje. Tussen de penaltystip en de halve cirkel van de grote backlijn vonden ze het blijkbaar nodig om hun handrem even op te trekken. Omwille van de sporen in het terrein zal de match van de reserveploeg van zondag op het A-terrein gespeeld moeten worden. Gelukkig is het droog. Behalve de sporen van de wagen troffen we ook afval en veel sigarettenpeuken aan. Sinds de lockdown hebben we op onze terreinen te maken met hangjongeren. We dienden al klacht in bij de politie, maar ik begrijp dat ze onze terreinen geen 24 uur per dag in het oog kunnen houden. Het bordje ‘Privéterrein: Verboden de voetbalvelden te betreden’ is nochtans duidelijk.”

Foto: edp

“Vandalisme is altijd te veroordelen, maar in deze coronatijden is het extra jammer”, aldus ook voorzitter van de sportraad Kurt De Gelas, die de ploeg een hart onder de riem kwam steken. “Ik weet heel goed hoe moeilijk onze clubs het gehad hebben tijdens de lockdown. Ook de extra activiteiten om geld in de clubkas te krijgen, moeten creatief ingevuld worden en brengen niet zo veel op als in het verleden. Dit is heel spijtig, zeker aan de vooravond van de derby tegen KFC Bonanza die vooruitgeschoven werd naar woensdag 16 september.”

Zaterdag sloot eigenaar Luc Van Ongeval het hek dat toegang geeft tot het terrein af met een ketting.