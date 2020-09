Politie houdt twee jongeren aan na vechtpartij op kermis in Nederbrakel

Brakel / Nederbrakel - Twee minderjarigen zijn vrijdag opgepakt na vechtpartijen op de kermis in Nederbrakel. Een groepje pubers uit Ronse kwam bewust heibel zoeken.

Op vrijdag om 21 uur liep het even uit de hand op de kermis op het Marktplein. Enkele Ronsenaars van 15 à 16 jaar zochten bewust het conflict op. Nadat ze zonder enige aanleiding richting een Brakelaar hadden gespuwd, kregen ze de verbale discussie die ze hadden uitgelokt. Zelf probeerden ze zelfs een vuistslag uit te delen, maar de Brakelaar kon die slag ontwijken. Daarop haalden de twee er nog enkele vrienden bij.

Politie van de zone Brakel die in burger patrouilleerde, had ondertussen het tumult opgemerkt. Nadat ze zagen dat de jongeren over de schreef gingen, pakten ze een van de bende op. De andere belhamels filmden op een provocerende manier de actie van de politie. Later zou de politie nog een van de jongeren oppakken. Persofficier en waarnemend korpschef Delphine Schelpe bevestigt dat er vrijdagavond twee personen bestuurlijk aangehouden werden.