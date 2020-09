Extinction Rebellion houdt protestactie aan Ter Kamerenbos

Brussel - Een tiental activisten van milieubeweging Extinction Rebellion hebben zaterdagnamiddag een korte protestactie gehouden aan het Ter Kamerenbos in Brussel. Daarbij blokkeerden ze een half uur lang de toegang tot het bos aan de Dianalaan en voerden een choreografie uit op de tonen van ‘Stayin’ Alive’ van The Bee Gees. De Brusselse lokale politie controleerde de identiteiten van de actievoerders maar die werden niet van hun vrijheid beroofd, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

De protestactie is de tweede ‘Reclaim the Park’-actie van Extinction Rebellion, na een eerste manifestatie op 4 juni. Volgens de milieubeweging wil ze de druk op de politici hoog houden zodat die het park zouden sluiten voor het autoverkeer.

“Enerzijds is het park tijdens de lockdown, tussen 19 maart en 28 mei, gesloten geweest en was het toen een haven van rust voor de vele Brusselaars die geen tuin of terras hebben”, klinkt het bij Extinction Rebellion. “Deze openbare plaats moet gesloten worden voor wagens omdat die een gevaar vormen voor fietsers en wandelaars, en omdat een verhoging van het aantal groene zones in een stad een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van haar bewoners. Dit park heeft een belangrijke ecologische en sociale functie.”

“Daarnaast heeft de coronacrisis ons geconfronteerd met het systemisch karakte van de problemen waarmee onze samenleving kampt”, gaan de actievoerders voort. “We hebben gezien hoe de gezondsheidscrisis, de ecologische, sociale, politieke, culturele, en economische crisis allemaal eenzelfde oorzaak hebben, een economisch systeem dat gebaseerd is op de uitbuiting van mensen en de planeet. Wagens terug toelaten in het Ter Kamerenbos staat symbool voor een terugkeer naar dat toxische systeem.”