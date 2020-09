Geen doelpunten in openingsduel van Spaanse competitie

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in La Liga heeft geen doelpunten opgeleverd. Eibar en Celta de Vigo hielden elkaar zaterdag op een doelpuntenloos gelijkspel: 0-0. Bij de bezoekers was Joseph Aidoo (ex-Genk) basisspeler.

Later op zaterdag staan nog de duels Granada - Athletic Club en Cádiz - Osasuna op het programma.

De Spaanse topclubs komen dit weekend nog niet in actie. Teams als FC Barcelona en Real Madrid beginnen later aan de competitie, omdat ze vorige maand nog actief waren in de Champions League. FC Barcelona opent La Liga op 27 september met een thuiswedstrijd tegen Villarreal. Real Madrid gaat op 20 september op bezoek bij Real Sociedad.