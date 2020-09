KV Mechelen reageert verbaasd op aanhouding van voorzitter Dieter Penninckx: “We moeten dit even laten bezinken”

Een pijnlijke nederlaag en een voorzitter die in de gevangenis zit. KV Mechelen beleeft niet zijn vrolijkste weekend. Algemeen directeur Frank Lagast reageerde na de wedstrijd tegen Oostende (0-1) op het nieuws over de aanhouding van Dieter Penninckx.

LEES OOK. Topman modegroep FNG en voorzitter KV Mechelen opgesloten in de gevangenis

“We hebben het nieuws ook pas vernomen tijdens de rust”, aldus Lagast. “We zijn verbaasd. We weten alleen wat we in de media hebben gelezen: dat hij zijn voorwaarden heeft geschonden. Verder weten we ook niets meer.”

De arrestatie van Penninckx heeft volgens Lagast wel geen rechtstreekse gevolgen voor de club. “Heeft dit gevolgen voor de club? Neen. Is dit plezant voor de club? Zeker niet. Hij is hoofdaandeelhouder van onze club. We zullen in de komende dagen dus moeten kijken hoe we dit gaan oplossen. In het bestuur zal dit uitgebreid besproken worden. Heel het bestuur is verbaasd. Wij moeten dit even laten bezinken en nadenken wat we kunnen doen.”

Kinderen in het stadion

Penninckx en zijn gezin waren normaal gezien aanwezig geweest op de wedstrijd. Ook de vrouw van Penninckx, Anja Maes, werd onder elektronisch toezicht geplaatst en was er niet bij. De kinderen van het koppel waren wel aanwezig in het stadion.

“Ik denk ook aan zijn familie, aan zijn kinderen en aan hemzelf”, aldus Lagast. “Hij wordt hard aangepakt. Terecht of niet? Ik weet het niet. Ik wil mijn medeleven aan hem, zijn vrouw en zijn familie betuigen. We zijn een familieclub. Dieter stond er voor ons tijdens moeilijke momenten. Wij, als bestuur, zullen er ook staan voor hem in zijn moeilijke momenten”