‘Nomadland’ wint Gouden Leeuw in Venetië

De film ‘Nomadland’ van Chloé Zhao heeft zaterdag de Gouden Leeuw gewonnen op het filmfestival van Venetië. De 38-jarige Amerikaanse regisseuse van Chinese afkomst is de eerste vrouw in tien jaar die de prestigieuze prijs wint. De jury van de 77ste Mostra werd voorgezeten door de Australische actrice Cate Blanchett.

In ‘Nomadland’, een van de zeldzame Amerikaanse producties dit jaar in Venetië, speelt actrice Frances McDormand, winnares van twee Oscars, een gebroken vrouw die alles achterlaat om als een nomade in een busje rond te trekken. De melancholische roadtrip dompelt de kijker onder in de wereld van de “van dwellers” (“bewoners van bestelwagens”), Amerikanen die in hun ingerichte voertuig leven en van de ene job naar de andere gaan.