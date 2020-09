AC Milan neemt Ante Rebic definitief over van Eintracht Frankfurt

AC Milan heeft de Kroatische aanvaller Ante Rebic definitief overgenomen van Eintracht Frankfurt. De Italiaanse club van Alexis Saelemaekers had de 26-jarige Rebic vorig jaar voor twee seizoenen gehuurd van de Duitsers, maar besloten die huurovereenkomst nu al om te zetten in een definitieve overgang. De Kroaat ondertekende een contract voor vijf jaar bij de Rossoneri.

Rebic maakte vorig seizoen elf doelpunten in 26 wedstrijden in de Serie A. Hij was daarmee de clubtopscorer van Milan in de Italiaanse competitie. De Kroaat speelde eerder in Italië al voor Fiorentina en Hellas Verona. Na twee jaar op huurbasis bij Eintracht Frankfurt nam die Duitse club hem in 2018, na winst van de Duitse beker, definitief over van Fiorentina.

De 36-voudig Kroatisch international bereikte twee jaar geleden met zijn land de finale van het WK, waarin Frankrijk met 4-2 te sterk was.