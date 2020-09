Mike Trésor verliest met Willem II openingsduel in Eredivisie van Heerenveen

Heerenveen heeft het nieuwe seizoen in de Nederlandse Eredivisie zaterdag geopend met een zege op Willem II (2-0), waar Mike Trésor de hele wedstrijd speelde. Bij Heerenveen viel Sieben Dewaele, de huurling van Anderlecht, twintig minuten voor tijd in. Lucas Woudenberg en Pawel Bochniewicz maakten de eerste doelpunten van het nieuwe voetbaljaar in Nederland.