Kat die beroemd werd omdat niemand naar haar feestje wilde komen, vindt nieuwe thuis: “Ook zij verdient tweede kans op geluk”

Monique, de kat die eerder dit jaar viraal ging omdat helemaal niemand naar haar verjaardagsfeestje kwam, heeft een nieuwe thuis gevonden.

Monique zat al 130 dagen in het dierenasiel ‘Battersea Dogs & Cats Home’, maar er was interesse om de kat te adopteren. Daarom organiseerde het personeel in februari een verjaardagsfeestje voor haar tweede verjaardag. Jammer genoeg daagde ook daarvoor helemaal niemand op.

Al bleek dat wel een geluk bij het ongeluk: Monique ging viraal, honderdduizenden deelden haar verhaal. “Doorheen de jaren verschenen onze katten wel vaker in de media of gingen ze viraal op het internet, maar nog nooit werd een dier zo wereldwijd beroemd als Monique”, aldus Lindsey Quinlan van het dierenasiel. “We waren erg ontroerd door het aantal mensen uit de hele wereld dat haar een nieuwe thuis wilde geven. Dat toont aan dat veel mensen begrijpen dat ook dieren uit een asiel speciaal zijn en een tweede kans op geluk verdienen.”

Het sprookje krijgt nu ook een gelukkig einde: het asiel meldt dat Monique een nieuw baasje heeft gevonden. Een man uit Lewisham, ten zuiden van Londen, was de gelukkige. “Door de coronapandemie hebben we elkaar snel leren kennen”, vertelt baasje Adnan aan de Britse tabloid The Mirror. “Sinds maart zijn we op elkaar aangewezen. Ze praat veel tegen mij, ze volgt me door het huis, geeft met haar pootje aan als ze gekrabd wil worden. En als ze geknuffeld wil worden, duwt ze met haar kop tegen mijn been. Al kan ze wel bazig worden als ze eten wil.”