Australische prent wint internationale Grand Prix op Brussels International Film Festival

Brussel - De film ‘Babyteeth’ van de Australische regiseusse Shannon Murphy heeft zaterdag de ‘Grand Prix’ gewonnen in de internationale competitie van het Brussels International Film Festival (BRIFF). In de nationale categorie kaapte David Leloup de Grand Prix weg met “Saint Nicolas est socialiste”.

BRIFF projecteert van 3 tot 13 september elf dagen lang films vanuit de hele wereld op de witte doeken van de verschillende cinema’s in de hoofdstad. In drie verschillende competities komen de hedendaagse filmwereld en de jonge regisseurs uitgebreid aan bod. De derde editie van het jonge filmfestival had eind juni, begin juli moeten plaatsvinden, maar daar stak het nieuwe coronavirus een stokje voor.

In de internationale competie was de oppergaai voor “Babyteeth”. De film brengt het verhaal van de 16-jarige Milla, die ziek is. “Wanneer ze onverwachts de rebelse Moses ontmoet, ontstaat er meteen een bijzondere band tussen de twee tegenpolen. Haar ouders zijn in shock door de komst van Milla’s nieuwe vriendje, maar gooien alle pedagogische strategieën overboord om hun dochter gelukkig te zien. Met niets meer te verliezen stort Milla zich op het leven, maar hoe ver ga je voor de liefde? “, zo vat BRIFF de prent samen.

De Zwitsers-Italiaanse film “Favolacce” van Fabio en Damiano D’Innnocenzo won één van de twee internationale juryprijzen, de andere was voor de Britse film “Rocks” van Sarah Gavron.

“Saint Nicolas est socialiste” sleepte de nationale Grand Prix in de wacht. De film van David Leloup brengt het verhaal van twee gemeenteraadsleden van Saint-Nicolas, nabij Luik. Ze zitten in de oppositie in de gemeente die al meer dan een eeuw in handen is van de socialisten. Ze beschouwen zichzelf als klokkenluiders ten opzichte van een ondoorzichtig gemeentebestuur. “Naarmate de gemeenteraadsverkiezingen naderen, dromen ze ervan het lokale politieke spel voor hun laatste verkiezingsronde te verstoren.” De film won ook de Audience Award. Een speciale vermelding van de jury was er tot slot voor “Retrospekt” van Esther Rots.

In de derde categorie, de Directors’ Week’, ging de Grand Prix naar de Grieks-Frans-Duitse film Electric Swan van Konstantina Kotzamani. De juryprijs was voor Las Ninas van de Spaanse Pilar Palomero, de publieksprijs ging naar Pyrale van de Franse Roxanne Gaucherand. De director’s Week belicht de creativiteit en de diversiteit die kenmerkend is voor de jonge en levendige generatie binnen de Europese arthouse cinema.