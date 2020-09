Barcelona wint eerste oefenmatch van het seizoen met goedgemutste Messi als kapitein

FC Barcelona heeft zaterdag zijn eerste oefenduel van het nieuwe seizoen gewonnen. De Catalanen, met Ronald Koeman voor het eerst op de bank en de teruggekeerde Lionel Messi als aanvoerder op het veld, wonnen met 3-1 van derdeklasser Gimnastic Tarragona.

Messi wilde deze zomer eigenlijk vertrekken bij Barcelona, maar besloot toch te blijven toen bleek dat hij niet transfervrij kan overstappen naar een andere club.

Koeman liet zaterdag vrijwel al zijn spelers 45 minuten voetballen. In de eerste helft verschenen naast Messi onder meer Gerard Piqué, Sergio Busquets, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé op het veld. Door doelpunten van de Franse aanvallers Griezmann en Dembélé stond het bij de rust 2-1.

In de tweede helft kwamen onder meer Frenkie de Jong en Philippe Coutinho in de ploeg. Coutinho, terug in Catalonië na een jaar op huurbasis bij Bayern München, tekende uit een strafschop voor de 3-1.

Barcelona oefent komende week ook tegen Girona. De Blaugrana start de Spaanse competitie op 27 september in Camp Nou tegen Villarreal.