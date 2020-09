Dick Advocaat is oudste trainer ooit in de Eredivisie

Dick Advocaat, de voormalige bondscoach van de Rode Duivels, heeft Foppe de Haan afgelost als oudste trainer ooit in de Eredivisie. De Hagenaar nam zaterdag bij de start van de nieuwe competitie op een leeftijd van 72 jaar en 351 dagen plaats op de bank bij Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Haan was 72 jaar en 317 dagen oud toen hij zijn laatste wedstrijd in de Eredivisie coachte, op 8 mei 2016 in dienst van Heerenveen.