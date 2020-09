Moord op 14-jarig meisje na 36 jaar opgelost: “Ik had alleen graag gewild dat mijn man nog leefde om dit mee te maken”

De moord op de 14-jarige Wendy Jerome in het Amerikaanse Rochester bleef 36 jaar lang onopgelost. Totdat afgelopen woensdag de 56-jarige Timothy Williams werd opgepakt werd.

Jerome werd in 1984 verkracht en vermoord, nadat ze in de wijk waar ze woonde een kaartje bij iemand aan het bezorgen was. Haar lichaam werd dezelfde nacht nog door een voetganger teruggevonden bij een container van een school.

In 1999 lukte het om uit aangetroffen sperma DNA te halen. Drie jaar geleden stond een nieuwe wet toe om in de databank te zoeken naar matches met familieleden, en daar kwamen deze zomer nieuwe aanknopingspunten uit die uiteindelijk leidden naar Williams. Zijn DNA werd afgenomen en daaruit volgde een match. Ten tijde van de moord op Jerome was de man 20 jaar, en woonde hij in de buurt van het meisje.

Marlene Jerome, de moeder van Wendy, was in tranen tijdens een persconferentie vrijdag. “Ik had nooit gedacht dat deze dag ooit nog aan zou breken en nu is het zover. Ik had alleen graag gewild dat mijn man nog leefde om dit ook mee te maken, maar hij overleed in 2011. Hij is nu bij Wendy en ze lachen en zeggen tegen elkaar: ‘Het is voorbij, het is eindelijk voorbij’.”