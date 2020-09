Vijf gewonden na frontale botsing in Maasmechelen, moeder (39) in kritieke toestand

Maasmechelen - Bij een zwaar verkeersongeval op de Ontsluitingsweg in Maasmechelen is zaterdagavond een 39-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Het voertuig van de vrouw, met haar 7-jarige dochtertje aan de passagierszijde, kwam frontaal in botsing met een personenwagen waarin drie personen zaten.

De zware frontale klap gebeurde rond 19 uur. De bestuurder van een voertuig met drie jongemannen uit Maasmechelen verloor vermoedelijk de controle over het stuur, waarna de Audi frontaal botste op een tegenligger: de wagen met de moeder achter het stuur. Na de klap belandde de auto met de drie inzittenden in de berm tussen het struikgewas. Meteen na de aanrijding stopten andere automobilisten om hulp te bieden. Er werd ook een brandblusser gebruikt omdat er rook te zien was aan het voertuig in de struiken.

Volgens de politie Lanaken-Maasmechelen, die de vaststellingen deed, zaten alle vijf inzittenden gekneld. Om de eerste zorgen aan de gewonden toe te dienen, werden vijf ziekenwagens en twee MUG-teams opgetrommeld. De brandweerpost Maasmechelen van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam ter plaatse om de geknelde personen te bevrijden. Alle vijf inzittenden moesten worden afgevoerd: de vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, ook haar kind is gewond. De drie jongens in de andere auto raakten ook zwaargewond.

De politie sloot de Ontsluitingsweg af tussen de Rijksweg (N78) en de rotonde aan het kanaal Zuid-Willemsvaart. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige naar Maasmechelen om de omstandigheden te onderzoeken.