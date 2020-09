Marc Brys doet gouden zaak met OH Leuven na zege tegen Standard: “Ah, staan wij vierde?”

OH Leuven heeft zaterdag op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League een 1-0 zege geboekt tegen Standard. Kamal Sowah zorgde in de slotfase voor de enige treffer van de avond. Leuven klimt dankzij de overwinning naar een voorlopige vierde plaats met acht punten. Voor Standard was het de eerste verliespartij dit seizoen, de Rouches tellen als tweede nog steeds tien punten.

“Standard startte beter en wij lieten ons verrassen door de infiltrerende middenvelder, maar we hebben bijgesteld en toen kwam er veel meer evenwicht”, aldus coach Marc Brys. “We kregen nog voor de rust vier grote kansen, maar helaas hebben we die niet afgewerkt. Standard begon opnieuw indrukwekkend aan de tweede helft, maar we hebben de belegering overleefd en uiteindelijk zelfs overgenomen, zeker na de rode kaart. In eerste instantie was het overnemen zonder gevaarlijk te zijn, maar gelukkig kwam toch dat bevrijdende doelpunt. Het was een wedstrijd van veel ups en downs, maar al bij al hebben wij verdiend gewonnen.”

“Of ik blij ben dat wij bovenin staan? Is dat zo? Ah, staan wij vierde? (lacht). Het is na vijf wedstrijden veel te vroeg om daar mee bezig te zijn.”