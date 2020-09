Amerikaanse topdokter Fauci: “Het leven zal pas ver in 2021 weer normaliseren, zelfs als we snel een vaccin hebben”

Volgens dokter Anthony Fauci, de meest ervaren arts in de taskforce van het Witte Huis over de corona-pandemie, zal het waarschijnlijk nog een jaar duren alvorens het leven in de Verenigde Staten weer “normaal” wordt, zelfs als er in de komende maanden al een vaccin tegen het virus wordt goedgekeurd.

“Als we praten over normaliteit, een situatie die lijkt op waar we waren voor Covid: dat zal pas in 2021 het geval zijn. Misschien zelfs pas tegen het einde van 2021”, aldus Fauci. Daarmee spreekt hij de uitspraak van president Trump eerder deze week – dat de VS “het ergste gehad hebben” – tegen. “Het spijt me, maar daar ben ik het niet mee eens. Als je kijkt naar de statistieken: die zijn zorgwekkend. We blijven draaien rond 40.000 nieuwe besmettingen en 1.000 overlijdens per dag. Ik blijf kijken naar die curve, en ik word er gewoon depressief van.”

Fauci sprak zich ook uit over de onthulling dat president Trump zich bewust was van het gevaar van het coronavirus, maar daarover bewust zweeg omdat hij “geen paniek wilde veroorzaken”. “Iets minimaliseren dat echt een bedreiging is, is geen goede zaak”, aldus Fauci.