Alleenstaande vrouw klaagt aan: “45 jaar gewerkt voor pensioentje van 645 euro? Dat is niet eerlijk”

Een alleenstaande vrouw uit Arendonk is tegen wil en dank het slachtoffer van de nieuwe pensioenregeling voor grensarbeiders. “Ja, ik ben kwaad”, zegt ze. “Ik heb 45 jaar fulltime gewerkt en nu zou ik het moeten stellen met een schamel pensioentje van 645 euro per maand? Dat vind ik niet eerlijk.”

Alida Damen (62) uit Arendonk werkt al vele jaren in een strijkatelier in Turnhout. “Maar voordien heb ik zeventien jaar lang in een naaiatelier gewerkt in Reusel, hier net over de grens in Nederland ...