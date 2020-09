Dit ‘Black Lives Matter’-dansje in ‘Britain’s Got Talent’ levert 15.000 klachten op: “Dank jullie voor de haat”

Een dansnummer in een aflevering van het Britse televisieprogramma ‘Britain’s Got Talent’ heeft al meer dan 15.000 klachten opgeleverd.

De dansgroep ‘Diversity’ bracht eerder deze maand een nummer met een politieke boodschap in de halve finale van de wedstrijd: daarin ging een blanke politieagent met zijn knie op een danser zitten, net zoals de Amerikaanse man George Floyd in mei om het leven kwam. Het optreden kreeg veel lof, maar leverde ook veel klachten bij de televisiewaakhond Ofcom op. “We bekijken of dit inging tegen de regels, maar moeten nog beslissen of we een officieel onderzoek openen”, klinkt het.

“Er valt zoveel te zeggen, maar ik zal ons optreden voor zichzelf laten praten”, reageerde zanger Banjo op Instagram. “Ik dank jullie voor de duizenden berichten van steun. En de duizenden berichten vol haat en onwetendheid die ik heb ontvangen: ook daarvoor dank ik jullie. Jullie tonen nog maar eens aan wat er moet veranderen, en waarom dit optreden zo belangrijk was voor mij en de rest van onze groep.”