Minstens 50 doden bij instorting van goudmijn in Congo

Bij de instorting van een goudmijn in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt plaatsvervangend burgemeester Ngandu Kamundala.

Het gaat om een goudmijn in de buurt van Kamituga in het oosten van Congo. Volgens een lokale ngo is de mijn ingestort als gevolg van de zware regenval van vrijdag. Op het moment van de instorting zouden er minstens 50 mensen in de mijnschacht hebben gezeten.

De gouverneur van de provincie, Théo Ngwabidje Kasi, betreurt “de tragische dood van 50 mensen, voornamelijk jonge mensen”. “De lichamen zijn bedolven onder het puin. Het is niet mogelijk dat er overlevenden zijn”, verklaart Kamundala.