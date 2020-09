Twee kersverse aanwinsten bezorgen Newcastle uitzege bij West Ham

Newcastle heeft op de openingsspeeldag van de Premier League met 0-2 gewonnen van West Ham. Beide doelpunten werden gescoord door nieuwkomers. Aanvaller Callum Wilson kwam nog maar in september over van Bournemouth voor een prijskaartje van 22 miljoen, middenvelder Jeff Hendrick kwam een paar weken vroeger transfervrij over van Burnley.

West Ham en Newcastle eindigden vorig seizoen allebei in de rechterkolom van de Premier League, wat ook bleef uit de eerste helft. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en hadden de nodige kansen. Het was pas na rust dat Callum Wilson de score opende voor de bezoekers. In zijn eerste officiële match voor Newcastle - Wilson kwam onlangs over van Bournemouth voor een dikke 20 miljoen - tikte de Engelse spits de bal na een verlegende voorzet vanop rechts goed binnen.

Foto: AP

West Ham probeerde het daarna nog wel en coach David Moyes gooide aanvallers Yarmolenko, Haller en Felipe Anderson in de strijd. Maar uiteindelijk was het een andere nieuwkomer, Jeff Hendrick, die het lot van de thuisploeg bezegelde. Met volgende wedstrijden tegen Arsenal, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Manchester City en Liverpool had West Ham zijn eerste wedstrijd van het seizoen maar beter gewonnen.