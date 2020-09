Club-coach Clement met opvallende bekentenis: “Ik voelde tranen opkomen toen onze fans begonnen te zingen”

Club-trainer Philippe Clement deed na de 4-1-zege tegen Waasland-Beveren een opvallende bekentenis. “Deze wedstrijd zal ik nooit van mijn leven vergeten”, sprak de Club-coach.

“Op het einde van de opwarming begonnen onze fans de lijfliederen van Club Brugge te zingen”, vertelde Clement. “Ik werd plots emotioneel. Tranen kwamen op. In die mate dat ik hoopte dat niemand het zou zien omdat ik een wedstrijd moest coachen. Het was een rare ervaring. Het was een wedstrijd die veel had. Energie van de tribunes, intensiteit op het veld en mijn spelers die een mooie reactie in huis hadden op de gelijkmaker. Deze wedstrijd was heel speciaal.”

Clement bevestigde dat Club zijn supporters had gemist. “Een concert van de Rolling Stones voor 100.000 man of voor vijf man, dat is ook een verschil. Onze Mick Jagger was vandaag Emmanuel Dennis. Maar er waren veel uitblinkers vandaag. Ook de jongens die inkwamen. Ik kijk uit naar de maand oktober als we opnieuw midweeks spelen en iedereen opnieuw meer speelkansen kunnen geven.”

Vormer: “Heerlijk om opnieuw voor fans te voetballen”

“We speelden een goede eerste helft. De tweede helft was iets minder. Het tempo lag lager dan, maar we hebben het toch goed afgemaakt. Het was heerlijk om opnieuw te voetballen met fans. Ik ben anders met supporters, iedereen is anders als je die sfeer zo voelt. Je bent opgefokter dan normaal. Zonder fans heb je toch meer het gevoel van een oefenwedstrijd. Het voelde bovendien alsof er meer dan 9000 fans zaten. Ze hebben meer dan genoeg lawaai gemaakt. Het is goed dat mensen weer voetbal in het stadion kunnen beleven. Hans die twee keer scoorde, Krmencik die z’n eerste maakt. Dat is allemaal fijn nieuws. In voetbal kan veel, maar ik hoop dat we nu vertrokken zijn.

Clinton Mata: “We zijn vertrokken”

“Tegen Genk en tegen Waasland-Beveren hebben we het ware gelaat van Club Brugge weer laten zien. We zijn vertrokken nu. Krmencik scoorde zijn eerste goal en daar is heel het team blij mee. Ook over de prestatie van Kossounou ben ik niet verrast. Hij is echt een talent die stap per stap vooruit gaat. Dat we die tegengoal pakken begrijp ik wel niet. Vukotic had mijn been kunnen breken. Het is niet omdat hij de bal had dat dat ook zijn intentie was. Ik was blij dat ik nog verder kon spelen. Van de goal zelf heb ik niets te zien, want ik lag nog te kermen van de pijn.”