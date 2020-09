Man en vrouw sterven samen aan coronavirus: “Ze waren vijftig jaar samen en zijn samen hand in hand vertrokken”

In de VS heeft het coronavirus vorige week twee bijzondere slachtoffers gemaakt: Johnny Lee Peoples en zijn echtgenote Cathy zijn - met amper vier minuten tijd tussen - samen gestorven. “Mijn ouders waren 50 jaar samen, waarvan 48 jaar getrouwd, en ze zijn samen hand in hand gestorven.”

Het koppel had het virus vrijwel gelijktijdig opgelopen en had al een maand last van de gevolgen ervan. De twee werden samen op een kamer van de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis in North Carolina geplaatst, klaar voor het afscheid. “Ze hebben elkaars hand vastgenomen”, zegt zoon Shane Peoples. “Op vier minuten van elkaar zijn ze gestorven, zoals ze die vijftig jaar dat ze samen waren hand in hand hebben afgelegd.”

Het koppel, dat twee zonen heeft, een dochter en al negen kleinkinderen, had volgens Shane de veiligheidsmaatregelen goed opgevolgd. “Toch zijn ze gestorven. Daarom zeg ik: hou je familie dicht bij je. Beleef elk moment alsof het het laatste is, want dat zou het weleens kunnen zijn.”