Roger Stone: “Donald Trump moet noodtoestand uitroepen als hij verkiezingen verliest en tegenstanders opsluiten”

Roger Stone, ooit politiek adviseur van de Republikeinse Partij en medestander van Amerikaans president Donald Trump, heeft die laatste opgeroepen om zich niet neer te leggen bij een mogelijk negatieve verkiezingsuitslag.

De mening van Roger Stone kwam aan bod in een online show Alex Jones, een bekende verdediger van enkele samenzweringstheorieën. Daar sprak hij over mogelijke fraude tijdens de komende verkiezingen. Daarop zei hij dat Trump moet overwegen om de Insurrection Act (een wet die de inzet van het leger regelt bij opstanden in het land) in te schakelen en de Clintons, Mark Zuckerberg, Tim Cook en eender wie die er iets mee te maken zou kunnen hebben, laten oppakken.

Stone is een opvallend figuur die enkele jaren geleden nog veroordeeld werd tot 40 maanden cel voor zijn rol in de Amerikaanse verkiezingen. In het onderzoek naar Russische inmenging had hij gelogen over contacten die hij had in 2016 met WikiLeaks. Maar Roger Stone heeft die straf nooit moeten uitzitten: hij kreeg gratie van Donald Trump.