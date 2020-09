Verdacht overlijden van 35-jarige vrouw in Westende, ook steekpartij op Zeedijk

Middelkerke - De politie van Westende (Middelkerke) werd zondagochtend opgeroepen voor een verdacht overlijden in de Distellaan. Het slachtoffer is een 35-jarige vrouw die vermoedelijk om het leven kwam door een overdosis heroïne. Er zijn drie verdachten opgepakt.

De feiten speelden zich af in de Distellaan, waar burgemeester Jean-Marie Dedecker vorige maand al enkele cafés liet sluiten na “een waslijst aan overlast, inbreuken op zwartwerk, nachtlawaai en het negeren van de coronamaatregelen”. “Er moet een einde komen aan dergelijke marginale toestanden en als we die moeten opkuisen om Westende-Bad aantrekkelijk te maken, dan zullen we dat doen”, zei Dedecker toen. Meer informatie over het incident van zondag is voorlopig niet bekend.

Los daarvan werd de politie van Westende ook nog opgeroepen voor een steekpartij op de Zeedijk, in de buurt van cocktailbar Tam-Tam. Het slachtoffer, dat werd toegetakeld met gebroken glas, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De twee verdachten zijn nog voortvluchtig.