Restaurant dekt tafels in kerk door corona: “Onze passie kunnen uitoefenen in dit gebouw is fantastisch”

Pepingen -

Door het coronavirus moeten restaurantuitbaters veel moeite doen om gasten in alle veiligheid te kunnen ontvangen. Voor kleinere zaken is dat niet altijd mogelijk. Daarom vroeg restaurantuitbater Christophe Claes uit Pepingen of hij zijn tafeltjes mocht dekken in de lokale kerk. “Onze passie kunnen uitoefenen in dit gebouw is fantastisch”, klinkt het tijdens de eerste avond van ‘De Viering’. Claes beseft wel dat een restaurant in een kerk voor sommige mensen gevoelig ligt: “Maar we gaan ons best doen om dat met heel veel respect te doen.”