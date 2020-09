Frankrijk eert 6-jarige verzetsstrijder die in 1944 het leven liet

Frankrijk zal dit jaar met Wapenstilstand (11 november) ook de verzetsstrijder Marcel Pinte eren. Niets bijzonders op het eerste gezicht, maar de knaap was amper zes jaar, vier maanden en zes dagen toen hij op 19 augustus 1944 tragisch het leven liet. De jongen stierf toen een mitrailleur van Britse makelij per abuis afging.

Marcel Pintes naam wordt op 11 november bijgeschreven op een monument voor oorlogsdoden in Aixe-sur-Vienne, een stadje nabij Limoges in het centraal gelegen departement Haute-Vienne. Dat meldt de gemeente zondag.

De jongen is een van de zowat 600.000 verzetsstrijders in een gegevensbank van het Franse ministerie van Defensie die sinds 2018 de archieven van het verzet verzamelt. Lange tijd bleef het lot van de jongen onderbelicht, maar inmiddels staat ‘Quinquin’ (Noord-Frans dialect voor ‘kind’) bekend als “de jongste van het verzet” bij de bevrijding in 1944. Na zijn dood werd hij volgens de militaire website Opex360 symbolisch gepromoveerd tot sergeant.

Quinquin, 6 ans, le plus jeune résistant de France bientôt inscrit au monument aux morts

?? https://t.co/EauDlGfiMB pic.twitter.com/2bDtGtIENN — Le Parisien (@le_Parisien) September 13, 2020

Volgens de krant Le Populaire du Centre heeft een afstammeling van Eugène Pinte, de vader van, voor de hommage aan de jongen gezorgd.

Hij werd in 1938 geboren in het Noord-Franse Valenciennes. Zijn familie zat in het verzet in Aixe-sur-Vienne. Vader Eugène was er commandant van een verzetsorganisatie en ook actief voor de Franse inlichtingendienst die vanuit Londen opereerde. Zoon Marcel gaf pakjes en boodschappen door naar de verzetsbewegingen. Hij liet het leven bij ‘eigen vuur’ tijdens de succesvolle bevrijding van Aixe-sur-Vienne door het verzet. Zijn daden bleven lang onder de radar, maar in 2018 volgde de erkenning “Mort pour la France” door de dienst voor oudstrijders en oorlogsslachtoffers.