Ai, mijn partner/papa/mama verstuurt naaktfoto’s. Wat nu?

Digitaal bedrog is volgens seksuologe en relatietherapeute Vanessa Muyldermans even pijnlijk als wanneer je partner een langdurige fysieke affaire had. Maar het hoeft volgens haar niet automatisch het einde van de relatie te betekenen. De experte geeft haar advies over hoe je deze situatie best aanpakt en hoe je hier het best als koppel en gezin uitkomt.