Onwaarschijnlijke misser van Aster Vranckx werd al miljoenen keren bekeken: “Ga me niet zot laten maken”

Helemaal alleen op niet eens een meter van de lege goal. Aster Vranckx leek zaterdagmiddag met KV Mechelen op weg de makkelijkste goal van zijn carrière te maken, maar trapte naast de bal en struikelde vervolgens over het leer. Een enorme misser, die in de slotminuut nog pijnlijker werd toen de bezoekers uit KV Oostende met de drie punten gingen lopen. Intussen staat de nog maar 17-jarige Vranckx voor de hele wereld te kijk. “Ik ga me het hoofd niet zot laten maken.”

? | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! ??#KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

De wedstrijd was nog maar net afgelopen of de tweet van Eleven Sports met de beelden van de ongelofelijke misser ging al de wereld rond. Op niet eens een dag tijd werd ze acht miljoen keer bekeken op het Nederlands- en Franstalige account. Zelfs Gary Lineker, presentator van het Engelse voetbalprogramma bij uitstek Match of the day, deelde het met zijn 7,6 miljoen volgers.

Chapeau voor Vranckx dat hij achteraf toch nog de pers te woord kwam staan. “Ik denk dat ik de bal gewoon moest binnentrappen”, trapte hij een open deur in voor de camera’s van Eleven. “Ik heb hem verkeerd aangenomen en dan gemist. Het is sowieso spijtig dat ik dat gemist heb, maar ik ga gewoon kijken naar de volgende match en mijn hoofd niet zot laten maken.”

??| Aster Vranckx na zijn misser tegen @kvoostende: "Spijtig, maar ik ga m'n hoofd niet zot laten maken."#KVMKVO pic.twitter.com/7fnIrQb5ZZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

Dubbel jammer voor de tiener, die nochtans het grootste talent van KV Mechelen is. “Ik kan Aster niets verwijten, want alweer was hij heer en meester in de wedstrijd”, reageerde trainer Wouter Vrancken bij Sports Late Night. “Of hij te veel tijd had? Dat moet je aan hem vragen. Maar die bal moest gewoon binnen.”