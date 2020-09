Bloederig protest tegen politiegeweld nadat man sterft door taser eist 13 doden in Colombia

De advocaat Javier Ordonez (42) werd woensdag getaserd door de politie toen hij was gearresteerd omdat hij de coronamaatregelen in het land niet naleefde. Een video waarin de man verschillende keren een stroomstoot krijgt, terwijl hij de agenten smeekt te stoppen, werd volop gedeeld op sociale media. Ordonez stierf even later in het ziekenhuis. Zijn gewelddadig overlijden veroorzaakte een storm van protest in de Colombiaanse hoofdstad Bogota en de voorstad Soacha. Het protest kostte al aan dertien mensen het leven, honderden andere actievoerders raakten gewond.